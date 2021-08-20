В «Одноклассниках» пройдёт Всероссийский экспертный марафон по ипотеке

В социальной сети «Одноклассники» пройдёт Всероссийский экспертный марафон по ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что более 20 экспертов — представителей органов государственной власти, топ-менеджмента ведущих российских финансовых компаний, специалистов рынка недвижимости, практикующих юристов, психологов, общественных деятелей — в режиме нон-стоп расскажут об инструментах государственной поддержки и актуальных трендах на рынке ипотеки, разберут реальные жизненные ситуации, а также поделятся собственным опытом. Марафон пройдёт в формате прямых эфиров.

Ипотечный марафон в «Одноклассниках» — это совместный проект Минфина России и института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», который пройдёт при участии Центрального банка и Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» проведут конкурс для региональных СМИ.