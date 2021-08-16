«Одноклассники» проведут конкурс для региональных СМИ

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Социальная сеть «Одноклассники» начала принимать заявки на участие в конкурсе для региональных СМИ — ОК Media Challenge 2021. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» проведут конкурс для региональных СМИ
  • РИА Новости

Отмечается, что успешное прохождение конкурса должно помочь группам СМИ привлечь новых подписчиков и создавать виральный контент.

Победители получат денежные призы в размере 50 тыс., 30 тыс. и 15 тыс. рублей, которые смогут потратить на продвижение своего контента в «Одноклассниках», промоподдержку от социальной сети и другие подарки.

Подать заявку могут представители всех российских региональных СМИ до 26 августа включительно. Сам конкурс OK Media Challenge 2021 продлится с 30 августа по 26 сентября.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили тематические конкурсы в «Моментах».

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