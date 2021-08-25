В Москве утвердили предмет охраны церкви Архангела Гавриила

Мосгорнаследие утвердило предмет охраны церкви Архангела Гавриила, расположенной на Чистых прудах.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отмечается, храм был построен в 1707 году по заказу князя Александра Меншикова. Над проектом работал архитектор Иван Зарудный, к работе привлекались и итальянские мастера.

Церковь выполнена в стиле петровского барокко.

«Меншикова башня — одна из достопримечательностей в окрестностях Чистых прудов. Зданию удалось избежать пожара 1812 года, до наших дней в его убранстве сохранилось множество исторических деталей. Башня является объектом культурного наследия федерального значения», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Предмет охраны — это документ, в котором перечислены все характеристики исторического облика здания, элементы, представляющие архитектурную и культурную ценность.

Так, особо ценными признаны в том числе планировка Меншиковой башни, её конструкция, крыша, купол, убранство интерьеров.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.