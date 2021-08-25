В Москве утвердили предмет охраны церкви Архангела Гавриила

Короткая ссылка
Мосгорнаследие утвердило предмет охраны церкви Архангела Гавриила, расположенной на Чистых прудах.
В Москве утвердили предмет охраны церкви Архангела Гавриила
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отмечается, храм был построен в 1707 году по заказу князя Александра Меншикова. Над проектом работал архитектор Иван Зарудный, к работе привлекались и итальянские мастера.

Церковь выполнена в стиле петровского барокко.

«Меншикова башня — одна из достопримечательностей в окрестностях Чистых прудов. Зданию удалось избежать пожара 1812 года, до наших дней в его убранстве сохранилось множество исторических деталей. Башня является объектом культурного наследия федерального значения», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Предмет охраны — это документ, в котором перечислены все характеристики исторического облика здания, элементы, представляющие архитектурную и культурную ценность. 

Так, особо ценными признаны в том числе планировка Меншиковой башни, её конструкция, крыша, купол, убранство интерьеров.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить