В Москве отреставрируют доходный дом XIX века

В Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в 2021 году объявлен конкурс на право льготной аренды архитектурного памятника «Доходный дом 1871 года».

Победитель аукциона сможет арендовать здание по льготной программе после его реставрации под контролем Мосгорнаследия, сказал, со своей стороны, руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Здание находится в Кропоткинском переулке у метро «Парк культуры».

Заявки на электронный аукцион принимаются до 16 апреля, торги состоятся 24 апреля.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.