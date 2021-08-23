В МЧС сообщили о сложной обстановке с лесными пожарами в Приволжье

В МЧС России обстановку с лесными пожарами в Приволжском федеральном округе оценивают как сложную. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Сложная ситуация с природными пожарами складывается в Приволжье», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что лесные пожары в Мордовии и Нижегородской области тушат группировки МЧС России из 12 регионов. В республике Марий Эл и Самарской области в целях ликвидации пожара задействована авиация МЧС.

По данным министерства, угроза перехода пожаров на населённые пункты отсутствует.

Ранее в ГУ МЧС России по Мордовии рассказали о ситуации с пожаром в мордовском заповеднике.