В МЧС рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике в Мордовии
- @mchs_mordovia/Instagram
«В Республике Мордовия сотрудники МЧС России продолжают борьбу с огнём на территории заповедника. Действует два очага пожара в северо-западной части заповедника. Площадь активного горения составляет 130 га», — сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что «аэромобильные группировки МЧС России продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках».
«Основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населённые пункты. В тушении задействована авиация МЧС России, Министерства обороны и Росгвардии», — рассказали в МЧС.
Ранее в ГУ МЧС России по Самарской области сообщали, что «в результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка уничтожено 16 строений различного назначения, в селе Коноваловка сгорело два строения».