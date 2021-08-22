В МЧС рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике в Мордовии

Короткая ссылка
В ГУ МЧС России по Мордовии рассказали о ситуации с пожаром в мордовском заповеднике.
В МЧС рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике в Мордовии
  • @mchs_mordovia/Instagram

«В Республике Мордовия сотрудники МЧС России продолжают борьбу с огнём на территории заповедника. Действует два очага пожара в северо-западной части заповедника. Площадь активного горения составляет 130 га», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «аэромобильные группировки МЧС России продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках».

«Основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населённые пункты. В тушении задействована авиация МЧС России, Министерства обороны и Росгвардии», — рассказали в МЧС.

Ранее в ГУ МЧС России по Самарской области сообщали, что «в результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка уничтожено 16 строений различного назначения, в селе Коноваловка сгорело два строения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить