В МЧС рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике в Мордовии

В ГУ МЧС России по Мордовии рассказали о ситуации с пожаром в мордовском заповеднике.

«В Республике Мордовия сотрудники МЧС России продолжают борьбу с огнём на территории заповедника. Действует два очага пожара в северо-западной части заповедника. Площадь активного горения составляет 130 га», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «аэромобильные группировки МЧС России продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках».

«Основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населённые пункты. В тушении задействована авиация МЧС России, Министерства обороны и Росгвардии», — рассказали в МЧС.

Ранее в ГУ МЧС России по Самарской области сообщали, что «в результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка уничтожено 16 строений различного назначения, в селе Коноваловка сгорело два строения».