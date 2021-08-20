В Росатоме назвали контролируемой ситуацию в Сарове, рядом с которым горит заповедник

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал контролируемой ситуацию в Сарове Нижегородской области, где ранее был введен режим ЧС из-за пожара в заповеднике в близлежащей Мордовии.

«Вся городская зона под контролем... необходимая поддержка оказана министерством чрезвычайных ситуаций, министерством обороны и РЖД», — приводит ТАСС слова Лихачева.

Он отметил при этом, что «ситуация критическая с точки зрения температуры».

Ранее стало известно, что авиацию и два пожарных поезда привлекли для тушения пожара, возникшего в заповеднике в Мордовии и дошедшего до окрестностей города.

Кроме того, сообщалось, что площадь лесного пожара в Марий Эл возросла до 600 га.