В Росатоме назвали контролируемой ситуацию в Сарове, рядом с которым горит заповедник

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Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал контролируемой ситуацию в Сарове Нижегородской области, где ранее был введен режим ЧС из-за пожара в заповеднике в близлежащей Мордовии.
В Росатоме назвали контролируемой ситуацию в Сарове, рядом с которым горит заповедник
  • © ФБУ «Авиалесоохрана»
  • РИА Новости

«Вся городская зона под контролем... необходимая поддержка оказана министерством чрезвычайных ситуаций, министерством обороны и РЖД», — приводит ТАСС слова Лихачева.

Он отметил при этом, что «ситуация критическая с точки зрения температуры».

Ранее стало известно, что авиацию и два пожарных поезда привлекли для тушения пожара, возникшего в заповеднике в Мордовии и дошедшего до окрестностей города.

Кроме того, сообщалось, что площадь лесного пожара в Марий Эл возросла до 600 га.

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