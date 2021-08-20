В Росатоме назвали контролируемой ситуацию в Сарове, рядом с которым горит заповедник
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- РИА Новости
«Вся городская зона под контролем... необходимая поддержка оказана министерством чрезвычайных ситуаций, министерством обороны и РЖД», — приводит ТАСС слова Лихачева.
Он отметил при этом, что «ситуация критическая с точки зрения температуры».
Ранее стало известно, что авиацию и два пожарных поезда привлекли для тушения пожара, возникшего в заповеднике в Мордовии и дошедшего до окрестностей города.
Кроме того, сообщалось, что площадь лесного пожара в Марий Эл возросла до 600 га.