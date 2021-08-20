В Якутии за минувшие сутки потушили 28 лесных пожаров

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По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии за минувшие сутки ликвидировано 28 лесных пожаров. Об этом заявили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
В Якутии за минувшие сутки потушили 28 лесных пожаров
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«За сутки ликвидировано 28 пожаров на общей площади свыше 1,3 млн га», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что при тушении было задействовано 3,6 тыс. человек и 517 единиц техники.

«Продолжает действовать семь природных пожаров, ... из которых три сейчас локализованы», — заявил начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Ранее сообщалось, что в Якутию прибыл четвёртый самолёт Бе-200 для борьбы с лесными пожарами.

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о ситуации с лесными пожарами в Якутии.

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