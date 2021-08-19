В Якутию прибыл четвёртый самолёт Бе-200 для борьбы с лесными пожарами

В Якутск прибыл четвёртый самолёт Бе-200 МЧС России для помощи в борьбе с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщил генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» Сергей Игнатенко.

© 14.mchs.gov.ru

«В аэропорт Якутск прибыло четвёртое воздушное судно Бе-200ЧС. Базирование воздушных судов МЧС в нашем аэропорту имеет стратегическое значение в деле борьбы с лесными пожарами», — приводит ТАСС его заявление. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь активного горения лесов в Якутии составляет 1,9 тыс. га. По мнению первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна, основной причиной природных пожаров в Якутии является человеческий фактор.