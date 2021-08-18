В МЧС сообщили, что площадь активного горения лесов в Якутии составляет 1,9 га
- РИА Новости
В ведомстве сообщили, что «по оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 139 природных пожаров, за сутки ликвидировано 22 на общей площади свыше 105 тыс. га».
«Площадь активного горения в республике сократилась на треть и по состоянию на 12:30 мск составляет 1,9 га», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству региона разработать новую программу защиты лесов от пожаров.