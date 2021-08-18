Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о ситуации с лесными пожарами в Якутии.

Он сообщил, что «руководство Министерства чрезвычайных ситуаций доложило, что опасности для населённых пунктов больше нет, что фронт пожаров сегодня отстоит на 10 км и более».

«То есть населённых пунктов в зоне огня уже больше нет. Полностью работает техника, необходимая для тушения. Мы надеемся, что ситуация переломлена, что мы движемся в сторону прекращения пожаров на территории Якутии», — цитирует ТАСС Трутнева.

Ранее сообщалось, что авиация Центрального военного округа приступила к тушению природных пожаров в Иркутской области.