Авиация ЦВО приступила к тушению природных пожаров в Иркутской области

Авиация Центрального военного округа приступила к тушению природных пожаров в Иркутской области.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу округа.

По её данным, экипажи вертолётов Ми-8, оборудованные водосливным устройством ВСУ-5 водоизмещением в 5 т, совершили пять вылетов, в ходе которых сбросили около 60 т воды на очаги возгораний.

Всего в тушении пожаров в Иркутской области задействовано три вертолёта Ми-8.

Ранее сообщалось, что самолёты Минобороны локализовали очаги пожаров в районе Иркутской области.