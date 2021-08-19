В Нижнем Новгороде организовали парусную регату в честь 800-летия города
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Об этом сообщает НТВ.
Участниками «Регаты 800» стали 60 яхт. Их маршрут — от Борского моста к Чкаловской лестнице.
Программа мероприятия также включала выступление кавер-групп, мастер-классы для детей и взрослых по основам управления парусной яхтой и такелажного мастерства.
Кроме того, был предусмотрен лекторий и различные спортивные мероприятия, передаёт pravda-nn.ru.
Ранее сообщалось, что фестиваль классических автомобилей «Горький Классик Нижний 800» пройдёт 21 августа в Нижнем Новгороде.