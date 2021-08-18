Фестиваль классических автомобилей пройдёт 21 августа в Нижнем Новгороде

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Фестиваль классических автомобилей «Горький Классик Нижний 800» пройдёт 21 августа в Нижнем Новгороде.
Фестиваль классических автомобилей пройдёт 21 августа в Нижнем Новгороде
  • © Правительство Нижегородской области

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Участниками фестиваля станут 250 человек. Будет представлено более 100 ретромашин из российских и белорусских городов.

На мероприятии, например, можно будет увидеть «Волгу», «Победу», «Чайку», ГАЗ-АА и ГАЗ-А.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 19 августа состоится масштабное мероприятие парусного сообщества — «Регата 800».

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