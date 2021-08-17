В Нижнем Новгороде 19 августа состоится «Регата 800»

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В Нижнем Новгороде 19 августа состоится масштабное мероприятие парусного сообщества — «Регата 800».

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как отмечается, на Нижневолжской набережной десятки яхт с поднятыми парусами пройдут кильватерным строем от Борского моста к Чкаловской лестнице. В мероприятии примут участие 60 таких судов.

Участниками парада станут экипажи спортивных и круизных парусных яхт из Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Кстова, Павлова.

Посетителей праздника ждут различные мероприятия, завершит их вечернее парусно-световое шоу.

Как сообщало ФАН, в марте в Сочи прошла ежегодная Всероссийская парусная регата.

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