В Нижнем Новгороде 19 августа состоится «Регата 800»

В Нижнем Новгороде 19 августа состоится масштабное мероприятие парусного сообщества — «Регата 800».

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как отмечается, на Нижневолжской набережной десятки яхт с поднятыми парусами пройдут кильватерным строем от Борского моста к Чкаловской лестнице. В мероприятии примут участие 60 таких судов.

Участниками парада станут экипажи спортивных и круизных парусных яхт из Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Кстова, Павлова.

Посетителей праздника ждут различные мероприятия, завершит их вечернее парусно-световое шоу.

Как сообщало ФАН, в марте в Сочи прошла ежегодная Всероссийская парусная регата.