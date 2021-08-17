Спасатели предупредили об усилении ветра до 24 м/с в Петербурге

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге в среду, 18 августа.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В отдельных районах возможны ливни и грозы. Порывы ветра местами достигнут 24 м/с.

Сотрудники экстренных служб просят оставаться дома, не ходить к водоёмам и не гулять по лесам. На улице лучше всего избегать рекламных щитов, шатких строений, деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

Также стало известно, что в Карелии дожди и шквалистый ветер ожидаются в западных и юго-западных районах вечером 17 августа и ночью 18 августа, передаёт karelinform.ru со ссылкой на МЧС. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об изменении погоды в Москве и Санкт-Петербурге.