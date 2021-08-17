Вильфанд рассказал об изменении погоды в Москве и Петербурге

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об изменении погоды в Москве и Санкт-Петербурге.

«Будет облачно, дожди. В Санкт-Петербурге уже и сегодня погода начнёт меняться, потому что циклон как раз и приближается с северо-запада. Да, сегодня будет действительно жаркий день, но во второй половине недели в целом температура будет более низкой, чем в начале, но она супержаркая», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, во второй половине недели температура станет ниже, но всё равно окажется выше нормы примерно на 3 °С.

Как отметил Вильфанд, в четверг ожидается +20...+25 °С по Московской области, +22...+24 °С — в Москве.

«Так будет до конца недели», — добавил он.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.