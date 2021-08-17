Аналитики определили индекс яблочного пирога в регионах России

Онлайн-сервис «СберМаркет» в преддверии Медового и Яблочного Спаса определил индекс яблочного пирога в регионах России.

Об этом сообщает Life.ru.

По оценке экспертов, дороже всего пирог обойдётся жителям Новосибирска (387 рублей). Далее следуют Москва и Волгоград.

Дешевле всего продукты для приготовления будут стоить в Уфе и Перми — по 299 рублей.

«Эксперты учитывали, какой процент от общего числа покупок в разные периоды времени занимают в продуктовой корзине ингредиенты для пирога: молоко, яйца, мука, дрожжи, разрыхлитель и сезонные яблоки. Оказалось, что активнее их начинают покупать в последнюю неделю перед Яблочным Спасом», — отмечается в исследовании.

Активнее всего оказались жители Уфы, Ростова-на-Дону и Москвы.

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