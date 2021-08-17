Власти НАО ограничили посещение туристами лежбища атлантических моржей на Вайгаче

Власти Ненецкого автономного округа ограничили посещение туристами лежбища атлантических моржей на Вайгаче из-за сокращения их популяции.

Об этом сообщили в администрации региона.

«Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа ввёл временный запрет на посещение лежбища атлантических моржей на острове Вайгач. Основанием для временного запрета посещения лежбищ послужили данные научных исследований, согласно которым выявлено сокращение популяции моржей на береговом лежбище полуострова Лямчин Нос, расположенного в границах заказника «Вайгач», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Учёные, которые работали на Вайгаче, видели, как туристы высаживались на опустевшее лежбище моржей непосредственно в тот период, когда животные должны выходить на берег, добавили там.

«Мы не запрещаем посещение особо охраняемой природной территории — государственного заказника «Вайгач», — но вводим ограничение для туристов при посещении мыса Лямчин Нос, где располагается одно из излюбленных мест атлантических моржей», — сказал руководитель департамента Альберт Чабдаров.

Атлантический морж — это уникальный вид Баренцева моря, он занесён в Красную книгу России.

Летом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах, зимой и весной живут на льдах, где самки приносят потомство.

В декабре 2019 года Росприроднадзор не разрешил продажу шести моржат из Приморья за границу в культурно-просветительских целях. Их отправили в Крым.