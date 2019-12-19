Росприроднадзор не разрешил продать моржат из Приморья за рубеж

Короткая ссылка
Росприроднадзор не выдал разрешение на продажу шести моржат из Приморья за границу в культурно-просветительских целях.
Росприроднадзор не разрешил продать моржат из Приморья за рубеж
  • © Вера Костамо
  • РИА Новости

«Росприроднадзор по согласованию с правительством России отказал в выдаче сертификата на экспорт шести живых особей моржа», — приводит РИА Новости сообщение Росприроднадзора.

Отмечается, что вылов моржат был произведён законно, но использовать в культурно-просветительских целях их можно только на территории России.

Ранее во Владивостокской природоохранной прокуратуре рассказали о ситуации с моржами из «китовой тюрьмы» в Приморье. По данным ведомства, принадлежащих компании «Акватория» морских животных самолётом переправили в другой регион.

Отмечается, что владельцы моржей ждали разрешения на экспорт животных из России в Китай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить