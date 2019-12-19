Росприроднадзор не разрешил продать моржат из Приморья за рубеж

Росприроднадзор не выдал разрешение на продажу шести моржат из Приморья за границу в культурно-просветительских целях.

«Росприроднадзор по согласованию с правительством России отказал в выдаче сертификата на экспорт шести живых особей моржа», — приводит РИА Новости сообщение Росприроднадзора.

Отмечается, что вылов моржат был произведён законно, но использовать в культурно-просветительских целях их можно только на территории России.

Ранее во Владивостокской природоохранной прокуратуре рассказали о ситуации с моржами из «китовой тюрьмы» в Приморье. По данным ведомства, принадлежащих компании «Акватория» морских животных самолётом переправили в другой регион.

Отмечается, что владельцы моржей ждали разрешения на экспорт животных из России в Китай.