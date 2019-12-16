В прокуратуре разъяснили ситуацию с моржами в Приморье

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Во Владивостокской природоохранной прокуратуре рассказали о ситуации с моржами из «китовой тюрьмы» в Приморье. По данным ведомства, принадлежащих компании «Акватория» морских животных самолётом переправили в другой регион. Об этом сообщает РИА Новости.
В прокуратуре разъяснили ситуацию с моржами в Приморье
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что в 2018 году «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» отловили детёнышей моржей и продали их компании «Акватория».

«В ходе проверки установлено, что морские млекопитающие — моржи — по договору купли-продажи переданы юридическому лицу, авиасообщением направлены в другой регион. Нарушений при выдаче управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области ветеринарно-сопроводительных документов не установлено», — сказал представитель природоохранной прокуратуры.

В настоящее время владельцы моржей ждут разрешения на экспорт животных из России в Китай.

Ранее сообщалось, что природоохранная прокуратура начала проверку по факту обращения экологов о возможном жестоком обращении с моржами в «китовой тюрьме» в Приморском крае.

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