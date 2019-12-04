В Приморье проверят данные о жестоком обращении с моржами

Короткая ссылка
Природоохранная прокуратура начала проверку по факту обращения экологов о возможном жестоком обращении с моржами в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости,

По словам руководителя организации «Эковахта Сахалина» Дмитрия Лисицына, детёныши моржей, которые не достигли возраста двух лет, на протяжении почти года «содержатся в неволе в полностью закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света» и «в крошечных бассейнах». Лисицын добавил, что животные «непрерывно кричат».

Представители экологической организации попросили прокуратуру проверить сообщения о незаконном вылове и содержании моржей, а также установить, сколько особей животных находится в бухте Средняя.

При этом представитель Владивостокской природооохранной прокуратуры заявил, что в связи с этой ситуацией организована проверка, которая будет завершена до 13 декабря.

В феврале Следственный комитет России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки условий содержания косаток и белух в Приморье. 

10 ноября последние белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье были выпущены на свободу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить