Моржат из Приморья отправили в Крым
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры экологам.
Отмечается, что копию документа предоставил руководитель организации «Эковахта» Дмитрий Лисицын.
«По данным управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, моржи 26 ноября перевезены авиационным транспортом по месту расположения получателя ООО «Акватория» (Республика Крым, город Ялта)», — указали в прокуратуре.
При этом в надзорном ведомстве установили, что добыча моржей была осуществлена незаконно.
Ранее Росприроднадзор не разрешил продать моржат из Приморья за рубеж.