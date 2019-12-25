Моржат из Приморья отправили в Крым

Шесть моржат из «китовой тюрьмы» в Приморском крае после их продажи отловщиками новому владельцу — ООО «Акватория» — в конце ноября отправили в Крым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры экологам.

Отмечается, что копию документа предоставил руководитель организации «Эковахта» Дмитрий Лисицын.

«По данным управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, моржи 26 ноября перевезены авиационным транспортом по месту расположения получателя ООО «Акватория» (Республика Крым, город Ялта)», — указали в прокуратуре.

При этом в надзорном ведомстве установили, что добыча моржей была осуществлена незаконно.

Ранее Росприроднадзор не разрешил продать моржат из Приморья за рубеж.