В Совфеде прокомментировали слова Януковича о главной ошибке Украины за 30 лет

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление бывшего украинского президента Виктора Януковича, который назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости отказ от добрососедства с Россией.
В Совфеде прокомментировали слова Януковича о главной ошибке Украины за 30 лет
  • РИА Новости

Как подчеркнула Ковитиди, «в России всегда доброжелательно настроены к нашим братьям и сёстрам на Украине и в Белоруссии».

«Являясь инструментом в геополитической игре западных спецслужб, направленной на развал СССР, власти Украины заложили взрывной механизм в последующие процессы развития прежде всего в своей республике. Став кладбищем радиоактивных отходов, уничтожив целостную экосистему и сократив народонаселение, украинская власть умудрилась утратить самое главное — свою независимость», — рассказала сенатор.

По словам парламентария, «последующие поколения украинцев смогут оценить причинённый Украине ущерб, который уже сегодня исчисляется триллионами долларов».

Ранее Янукович в своём обращении назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости отказ от добрососедства с Россией.

Экс-президент Украины заявил, что отказ от России привёл страну к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистов, преследованию оппозиции, а также закрытию неугодных СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить