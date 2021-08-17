В Совфеде прокомментировали слова Януковича о главной ошибке Украины за 30 лет

Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление бывшего украинского президента Виктора Януковича, который назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости отказ от добрососедства с Россией.

Как подчеркнула Ковитиди, «в России всегда доброжелательно настроены к нашим братьям и сёстрам на Украине и в Белоруссии».

«Являясь инструментом в геополитической игре западных спецслужб, направленной на развал СССР, власти Украины заложили взрывной механизм в последующие процессы развития прежде всего в своей республике. Став кладбищем радиоактивных отходов, уничтожив целостную экосистему и сократив народонаселение, украинская власть умудрилась утратить самое главное — свою независимость», — рассказала сенатор.

По словам парламентария, «последующие поколения украинцев смогут оценить причинённый Украине ущерб, который уже сегодня исчисляется триллионами долларов».

Ранее Янукович в своём обращении назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости отказ от добрососедства с Россией.

Экс-президент Украины заявил, что отказ от России привёл страну к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистов, преследованию оппозиции, а также закрытию неугодных СМИ.