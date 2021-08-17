Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Атлантическом океане
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на юге Атлантического океана в районе Южных Сандвичевых островов.
- Reuters
Об этом информирует Геологическая служба США.
Очаг землетрясения находился на глубине 51,9 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 в Гаити.
В результате произошедшего погибли 1419 человек.
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