Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 1419

Число жертв землетрясения в Гаити, которое произошло 14 августа, возросло до 1419, пострадали около 7 тыс. человек. Об этом в эфире государственного телевидения сообщило Управление гражданской защиты.

«На настоящий момент Управление гражданской защиты зарегистрировало 1419 погибших: 1133 — в департаменте Юг, 162 — в департаменте Гранд-Анс, 122 — в департаменте Нипп и двоих —в департаменте Северо-Запад. Также мы располагаем информацией о более чем 6,9 тыс. травмированных», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

14 августа около 08:30 утра по местному времени в Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс.

Власти ввели режим чрезвычайного положения на месяц.

ООН выделит $8 млн для поддержки страны.