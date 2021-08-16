ООН выделит $8 млн для поддержки Гаити

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ООН выделит $8 млн для поддержки пострадавшего от мощного землетрясения Гаити, заявил замгенерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи организации Мартин Гриффитс.

«Я выделяю $8 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы поддержать (Гаити. — RT)... в связи с землетрясением», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

По словам Гриффитса, выделенные средства пойдут на покупку предметов первой необходимости и оказания услуг людям, которые пострадали из-за природного явления. Им обеспечат медицинскую помощь, воду, временное убежище и т.д.

По последним данным, число жертв в результате мощного землетрясения магнитудой 7,2 в Гаити возросло до 1297 человек.

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