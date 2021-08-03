Проект «Кинопарк» продолжит работу в Подмосковье в августе

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Проект «Кинопарк» продолжит работу в Московской области в августе.
Проект «Кинопарк» продолжит работу в Подмосковье в августе
  • © РИА Новости / Михаил Голенков

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал welcome.mosreg.com.

Жители и гости региона смогут увидеть десятки фильмов под открытым небом. В частности, из отечественных лент будут доступны «Конёк-Горбунок», «Огонь» и «Пальма».

Сеансы проходят бесплатно.

Ранее сообщалось, что более 11 тыс. человек посетили кинопоказы под открытым небом в Московской области.

Телеканал «360» сообщал о сезоне автокинотеатров под открытым небом в Подмосковье.

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