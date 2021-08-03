Проект «Кинопарк» продолжит работу в Подмосковье в августе
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал welcome.mosreg.com.
Жители и гости региона смогут увидеть десятки фильмов под открытым небом. В частности, из отечественных лент будут доступны «Конёк-Горбунок», «Огонь» и «Пальма».
Сеансы проходят бесплатно.
Ранее сообщалось, что более 11 тыс. человек посетили кинопоказы под открытым небом в Московской области.
Телеканал «360» сообщал о сезоне автокинотеатров под открытым небом в Подмосковье.