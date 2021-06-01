Подмосковье откроет сезон автокинотеатров под открытым небом в июне
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Об этом сообщает телеканал «360».
Посмотреть фильмы из салонов машин можно будет в Балашихе, Истре, Одинцове и Клину. Въезд бесплатный. Начало сеансов — в 21:45.
На некоторые площадки нужна регистрация.
Уточняется, что в Подмосковье уже начались летние показы в рамках проекта «Кинопарк». Это просмотр кино под открытым небом, но не в автомобилях. Вход также бесплатный.
Ранее НСН сообщала, что оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после снятия ряда ограничительных мер.