Подмосковье откроет сезон автокинотеатров под открытым небом в июне

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Московская область откроет сезон автокинотеатров под открытым небом 5 июня.
Подмосковье откроет сезон автокинотеатров под открытым небом в июне
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Об этом сообщает телеканал «360».

Посмотреть фильмы из салонов машин можно будет в Балашихе, Истре, Одинцове и Клину. Въезд бесплатный. Начало сеансов — в 21:45.

На некоторые площадки нужна регистрация.

Уточняется, что в Подмосковье уже начались летние показы в рамках проекта «Кинопарк». Это просмотр кино под открытым небом, но не в автомобилях. Вход также бесплатный.

Ранее НСН сообщала, что оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после снятия ряда ограничительных мер.

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