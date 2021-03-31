Оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после снятия ряда ограничений

Оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после снятия ряда ограничительных мер.

Об этом сообщает НСН.

«В первые выходные после ослабления ограничений оборот отрасли вырос на 24%, до 101,6 млн рублей, а к выходным 20—21 марта выручка составила уже 139,4 млн рублей — это на 37,1% выше, чем в первые выходные после смягчения ограничений», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с 23 января по 23 марта общий оборот театров, концертных залов и других учреждений культуры составил 4,6 млрд рублей, или 71,5% от аналогичного периода 2020 года.

Со своей стороны, глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что в первый уикенд после ослабления ограничений, 23—24 января, оборот кинотеатров вырос по сравнению с предыдущими выходными сразу почти на треть — до 83,6 млн рублей.

«За два месяца с момента смягчения ограничений выручка кинотеатров составила 1,6 млрд рублей, то есть восстановилась на 75,7%», — цитирует Пуртова kp.ru.

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