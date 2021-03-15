В Театре комедии имени Акимова рассказали о работе в пандемию

Директор Театра комедии имени Акимова Алексей Фрадин рассказал о работе в пандемию.

«Пандемию мы до сих пор переживаем. В период, когда театр не играл спектакли, не продавал билеты, нам удалось сохранить и всех сотрудников, и уровень заработной платы», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, город компенсировал театру выпадающие доходы.

Как отметил Фрадин, во время практически полного локдауна учреждению удалось начать зарабатывать.

«Мы запустили проект «Билет с открытой датой», предоставив возможность зрителю в это непростое время приобрести билеты на лучшие места по гораздо более низкой цене», — сообщил он.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о влиянии пандемии на ГАБТ.