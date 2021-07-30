Более 11 тысяч человек посетили бесплатные кинопоказы под открытым небом в Подмосковье

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Более 11 тыс. человек посетили бесплатные кинопоказы под открытым небом в Московской области. Фильмы можно было увидеть в рамках проекта «Кинопарк».
Более 11 тысяч человек посетили бесплатные кинопоказы под открытым небом в Подмосковье
  • © Музеон Кино

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

В июле на 34 площадках в 20 городских округах присутствовали около 6 тыс. зрителей, а суммарно в июне и июле — более 11 тыс.

В августе к проекту присоединятся ещё шесть площадок в четырёх городских округах, в том числе Расторгуевский парк в Видном и парк имени Воровского в Наро-Фоминске.

Ранее телеканал «360» сообщал о сезоне автокинотеатров под открытым небом в Подмосковье.

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