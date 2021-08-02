Открыт приём заявок на участие в конкурсе молодых композиторов «Партитура»

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В России открыли приём заявок на участие в конкурсе молодых композиторов «Партитура». К участию приглашаются авторы сочинений в возрасте до 35 лет.
Открыт приём заявок на участие в конкурсе молодых композиторов «Партитура»
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-релиз.

Среди членов жюри — народный артист России Юрий Башмет. Также оценивать работы будут ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Соколов, председатель совета Союза композиторов России Алексей Рыбников, саксофонист Юрий Бутман и другие эксперты.

«Я уверен, что, только побуждая композиторов к творчеству, к написанию новых произведений, мы развиваемся. Развиваемся все вместе — и композиторы, и исполнители. А от самого конкурса я жду прежде всего интересной музыки. А может быть (я всегда надеюсь на это), будут и шедевры, которые будут часто исполняться в дальнейшем», — сказал Башмет.

Заявки можно подать до 20 октября 2021 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдёт Международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны».

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