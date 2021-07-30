В Подмосковье пройдёт джазовый фестиваль
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Об этом сообщает телеканал «360».
Фестиваль «Джазовые сезоны» пройдёт 21 и 22 августа.
В течение трёх лет «Джазовые сезоны» входят в топ-10 лучших джазовых фестивалей России в формате open air.
«Для нас «Джазовые сезоны» — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что слышим, и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвёзд. Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе», — рассказал художественный руководитель фестиваля — знаменитый саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.
Как ранее сообщало ФАН, в Самарской области рассказали о Грушинском фестивале.