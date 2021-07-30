В Подмосковье пройдёт джазовый фестиваль

Короткая ссылка
В подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдёт Международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны». На мероприятие приедут российские и зарубежные джазмены.
В Подмосковье пройдёт джазовый фестиваль
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Фестиваль «Джазовые сезоны» пройдёт 21 и 22 августа.

В течение трёх лет «Джазовые сезоны» входят в топ-10 лучших джазовых фестивалей России в формате open air.

«Для нас «Джазовые сезоны» — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что слышим, и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвёзд. Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе», — рассказал художественный руководитель фестиваля — знаменитый саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Как ранее сообщало ФАН, в Самарской области рассказали о Грушинском фестивале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить