Эксперт дал советы по организации праздников в домашних условиях
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В беседе с изданием «Правда.Ру» он выразил мнение, что начинать подготовку лучше всего с уборки. Затем эксперт порекомендовал выбрать место для большого стола, после чего освободить эту комнату от лишней мебели.
«Продумать, как в одной стилистике сделать стол: цветовая гамма, чтобы не из разных лет посуда была. Тогда будет какой-то стиль», — считает Скляров.
Как отметил эксперт, следует продумать формат и сценарий домашнего мероприятия, а список гостей необходимо составить так, чтобы всем было комфортно друг с другом.
Малознакомых людей Скляров советует сплотить с помощью игры и сценария.
Ранее сообщалось, что большинство работодателей в России не планируют проводить корпоративы этим летом.