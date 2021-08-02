Эксперт дал советы по организации праздников в домашних условиях

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Шоумен, ведущий частных и международных мероприятий Тимур Скляров дал советы по организации праздников в домашних условиях.
Эксперт дал советы по организации праздников в домашних условиях
  • Pixabay

В беседе с изданием «Правда.Ру» он выразил мнение, что начинать подготовку лучше всего с уборки. Затем эксперт порекомендовал выбрать место для большого стола, после чего освободить эту комнату от лишней мебели.

«Продумать, как в одной стилистике сделать стол: цветовая гамма, чтобы не из разных лет посуда была. Тогда будет какой-то стиль», — считает Скляров.

Как отметил эксперт, следует продумать формат и сценарий домашнего мероприятия, а список гостей необходимо составить так, чтобы всем было комфортно друг с другом.

Малознакомых людей Скляров советует сплотить с помощью игры и сценария.

Ранее сообщалось, что большинство работодателей в России не планируют проводить корпоративы этим летом.

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