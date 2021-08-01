Синоптик рассказала о погоде в Москве в первую неделю августа

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в первую неделю августа.

«Сегодня был довольно тёплый день, а завтра будет ещё более тёплый. В Москве ожидается +28…+30 °С. Но к вечеру к столичному региону подойдёт холодный атмосферный фронт, который проявит себя дождями и, возможно, даже грозами. В ночь на вторник будет дождливо, но тепло: +16…+18 °С. На следующий день температура будет на пару градусов ниже, чем накануне: +26…+28 °С», — рассказала синоптик.

Она отметила, что за холодным фронтом «поступит ещё одна порция не слишком холодного, но менее тёплого воздуха».

«В середине недели ночная температура порядка +10…+15 °С, а дневная +20…+25 °С. То есть, в принципе, температурный фон будет соответствовать климатической норме. Без осадков на следующей неделе обойдётся только четверг. В остальные дни небольшие дожди различной интенсивности. Но сильных ливней или грозовой деятельности на неделе не ожидается», — заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что начало недели в Москве и Подмосковье будет жарким.