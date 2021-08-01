В Москве и Подмосковье 2 августа ожидается до +31 °С

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Начало недели будет жарким в Москве и Подмосковье — по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в регионе ожидается температура в пределах +29...+31 °С.

Об этом он сообщил в комментарии ТАСС.

«На следующей неделе начнётся изменение температурного режима, в понедельник температура будет уже очень высокая — +27...+29 °С, по области — до +31 °С, это примерно на пять градусов выше нормы», — заявил синоптик.

Он добавил, что температурный режим вернётся в норму в столице уже со вторника и будет держаться в пределах +21...+26 °С.

Ранее в Гидрометцентре прогнозировали аномально тёплый август во всех регионах России.

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