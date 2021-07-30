В Приморье и на Сахалине продолжится сильная жара

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал продолжение сильной жары в Приморском крае и на Сахалине.

«На Дальнем Востоке жара, которая бьёт рекорды. Очень жарко в Приморье, на Сахалине, на юге Хабаровского края», — передаёт РИА Новости прогноз метеоролога.

По его словам, аномально жаркая погода с температурой выше +30 °С продержится на Дальнем Востоке до начала следующей недели.

Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение об аномальной жаре в Приморье 28 и 29 июля.

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, в каких российских регионах прогнозируется экстремально жаркая погода.