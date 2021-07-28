Экстренное предупреждение объявили в Приморье из-за аномальной жары

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Спасатели распространили экстренное предупреждение об аномальной жаре в Приморье 28 и 29 июля.
Экстренное предупреждение объявили в Приморье из-за аномальной жары
  • Reuters

«В период 28 и 29 июля на большей территории Приморья ожидается аномально жаркая погода, в дневные часы в южных районах выше 35 градусов, в западных и центральных — выше 37 градусов», — приводит РИА Новости сообщение.

В связи полученным экстренным предупреждением спасатели рекомендуют гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, не находиться на солнце долго, туристам — воздержаться от разведения открытого огня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд сообщил, что в некоторых российских регионах прогнозируется экстремально жаркая погода.

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