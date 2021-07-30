Вильфанд спрогнозировал тёплые ночи в Москве и европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре европейской части России ночи будут тёплыми, а температура воздуха повысится.

«В Москве хорошая, летняя погода», — заявил Вильфанд в беседе с РИА Новости, отметив, что теплота воздуха полностью соответствует климатическим нормам дневных температур.

Он добавил, что в центре столицы прогнозируется в пятницу, 30 июля, до +21 °С.

«Такой температурный фон сохранится до конца недели и даже в понедельник, 2 августа», — отметил синоптик.

По его словам, данный прогноз по столичному региону можно применить ко всему центру Европейской России.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве и Московской области в выходные.

Старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала образование дымки в Москве и Подмосковье.