Вильфанд спрогнозировал тёплые ночи в Москве и европейской части России
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«В Москве хорошая, летняя погода», — заявил Вильфанд в беседе с РИА Новости, отметив, что теплота воздуха полностью соответствует климатическим нормам дневных температур.
Он добавил, что в центре столицы прогнозируется в пятницу, 30 июля, до +21 °С.
«Такой температурный фон сохранится до конца недели и даже в понедельник, 2 августа», — отметил синоптик.
По его словам, данный прогноз по столичному региону можно применить ко всему центру Европейской России.
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