Синоптик рассказала о погоде в Москве и области в выходные

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в выходные.

«В выходные дни атмосферное давление немножечко повысится. Влияние циклона, который больше себя проявил сегодня ночью, начнёт ослабевать. Погода будет с меньшим количеством облаков», — рассказала синоптик.

Она добавила, что в ночные часы будет тепло.

«В ночь на субботу в Москве +16...+18 °С, по области +13...+18 °С. Днём жаркая погода с переменной облачностью, местами кратковременный дождь. Температура воздуха +26...+28 °С, по области +24...+29 °С. И такая же погода сохранится в воскресенье. Температурный фонд будет выше климатической нормы на пару градусов, погода будет комфортной для отдыха. Опасных явлений погоды в выходные не прогнозируется», — уточнила Позднякова.

Ранее метеоролог рассказал о дефиците осадков в столичном регионе.