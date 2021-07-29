Синоптик рассказала о погоде в Москве и области в выходные
- РИА Новости
«В выходные дни атмосферное давление немножечко повысится. Влияние циклона, который больше себя проявил сегодня ночью, начнёт ослабевать. Погода будет с меньшим количеством облаков», — рассказала синоптик.
Она добавила, что в ночные часы будет тепло.
«В ночь на субботу в Москве +16...+18 °С, по области +13...+18 °С. Днём жаркая погода с переменной облачностью, местами кратковременный дождь. Температура воздуха +26...+28 °С, по области +24...+29 °С. И такая же погода сохранится в воскресенье. Температурный фонд будет выше климатической нормы на пару градусов, погода будет комфортной для отдыха. Опасных явлений погоды в выходные не прогнозируется», — уточнила Позднякова.
Ранее метеоролог рассказал о дефиците осадков в столичном регионе.