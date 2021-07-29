Синоптик прокомментировала образование дымки в столичном регионе

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Старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала образование дымки в столичном регионе.
Синоптик прокомментировала образование дымки в столичном регионе
  • РИА Новости

«В Москве с утра была дымка. Это происходит из-за того, что в воздухе содержится очень много влаги — именно в нижнем, приземном слое, где мы находимся. Это сродни туману», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, туман — это продолжение дымки, сокращение горизонтальной видимости до значений менее 1 км, а дымка — это видимость от 4 км.

Как отметила Макарова, в ближайшую ночь местами вероятен небольшой дождь, поэтому в пятницу утром тоже может образоваться дымка и даже туман.

«Это касается и Москвы, и Московской области», — добавила эксперт.

Как сообщает URA.RU, в Екатеринбурге прогнозируют дожди с грозами.

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