Синоптик прокомментировала образование дымки в столичном регионе
- РИА Новости
«В Москве с утра была дымка. Это происходит из-за того, что в воздухе содержится очень много влаги — именно в нижнем, приземном слое, где мы находимся. Это сродни туману», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, туман — это продолжение дымки, сокращение горизонтальной видимости до значений менее 1 км, а дымка — это видимость от 4 км.
Как отметила Макарова, в ближайшую ночь местами вероятен небольшой дождь, поэтому в пятницу утром тоже может образоваться дымка и даже туман.
«Это касается и Москвы, и Московской области», — добавила эксперт.
Как сообщает URA.RU, в Екатеринбурге прогнозируют дожди с грозами.