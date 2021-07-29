Менеджер рассказала о состоянии певицы МакSим

Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой) тяжёлое, но наблюдаются улучшения. Об этом заявила пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

«Пока так же, тяжело, но с улучшениями, наблюдается положительная динамика», — заявила она в беседе с РБК.

Богушевская добавила, что не знает, каким образом певица общается с врачами.

МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже стало известно, что её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с Life.ru высказал мнение, что лёгкое исполнительницы не восстановится даже после выздоровления, ведь лёгочная ткань распадается и формирует воздушные полости, о чём свидетельствует сохранение воздушных полостей в периферических отделах.