Менеджер рассказала о состоянии певицы МакSим
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
«Пока так же, тяжело, но с улучшениями, наблюдается положительная динамика», — заявила она в беседе с РБК.
Богушевская добавила, что не знает, каким образом певица общается с врачами.
МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже стало известно, что её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с Life.ru высказал мнение, что лёгкое исполнительницы не восстановится даже после выздоровления, ведь лёгочная ткань распадается и формирует воздушные полости, о чём свидетельствует сохранение воздушных полостей в периферических отделах.