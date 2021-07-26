Представитель МакSим рассказала об улучшении её состояния

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Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой) постепенно улучшается. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя артистки Маргариту Соколову.
Представитель МакSим рассказала об улучшении её состояния
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Стало лучше, стало быть, она идёт на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас», — сообщила Соколова.

При этом она считает, что состояние МакSим уже не крайне тяжёлое.

МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже стало известно, что её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с Life.ru высказал мнение, что лёгкое исполнительницы не восстановится даже после выздоровления, ведь лёгочная ткань распадается и формирует воздушные полости, о чём свидетельствует сохранение воздушных полостей в периферических отделах.

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