Представитель МакSим рассказала об улучшении её состояния

Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой) постепенно улучшается. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя артистки Маргариту Соколову.

«Стало лучше, стало быть, она идёт на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас», — сообщила Соколова.

При этом она считает, что состояние МакSим уже не крайне тяжёлое.

МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже стало известно, что её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с Life.ru высказал мнение, что лёгкое исполнительницы не восстановится даже после выздоровления, ведь лёгочная ткань распадается и формирует воздушные полости, о чём свидетельствует сохранение воздушных полостей в периферических отделах.