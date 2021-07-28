Закон о нематериальном культурном наследии в Удмуртии вступил в силу

В Удмуртии 27 июля вступил в силу закон «О нематериальном культурном наследии», регулирующий отношения в сфере выявления и сохранения объектов нематериального культурного наследия народов, история и культура которых связаны с регионом.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Государственного совета республики.

В соответствии с текстом документа, к таким объектам относятся предметы, артефакты, обычаи, знания и прочее. Закон предусматривает ведение реестра объектов нематериального культурного наследия и формирует основу для определения мер господдержки.

Ответственность за реализацию закона возложена на Минкультуры региона.

В апреле в Госдуме рассказали об инициативах по охране объектов культурного наследия. В парламенте заявили, что если многоквартирный дом имеет статус исторического памятника, то затраты на его реставрацию государство должно нести вместе с жильцами.