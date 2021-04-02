В Госдуме рассказали об инициативах по охране объектов культурного наследия

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В преддверии Международного дня памятников и исторических мест (18 апреля) в Госдуме рассказали об инициативах по охране объектов культурного наследия.
В Госдуме рассказали об инициативах по охране объектов культурного наследия
  • © РИА Новости

Если многоквартирный дом имеет статус исторического памятника, то затраты на его реставрацию государство должно нести вместе с жильцами, считают в парламенте.

Законопроект, который распределяет ответственность за сохранность таких зданий между собственниками квартир и местными властями, планируют внести в весеннюю сессию.

«Поскольку государство признало жилые дома памятниками, оно должно участвовать в реставрации таких зданий», — заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Парламентской газетой».

Как объяснила глава комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, если государство заинтересовано в сохранении объектов культурного наследия и модернизации домов-памятников, эти расходы нельзя перекладывать на плечи граждан.

«Люди, проживающие в таких домах, каждый месяц платят за капремонт. Недостающую для ремонта элементов культурного наследия сумму должно компенсировать государство», — считает она.

Как ранее сообщала НСН, в Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.

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