Синоптики прогнозируют дождь с грозой 28 июля в Оренбуржье
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Синоптики прогнозируют в регионе небольшие осадки и западный ветер 4—9 м/с, на востоке воздушные массы могут ускориться до 11—16 м/с.
Температура воздуха 28 июля в Оренбуржье составит +24...+29 °С.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил об ожидающихся дождях, грозах и граде в ряде регионов страны.
В то же время на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае возможна аномальная жара с температурой выше +30 °C.