Синоптики прогнозируют дождь с грозой 28 июля в Оренбуржье

Днём 28 июля в Оренбуржье ожидается переменная облачность, на севере и востоке возможен кратковременный дождь с грозой.

Об этом сообщает RIA56.

Синоптики прогнозируют в регионе небольшие осадки и западный ветер 4—9 м/с, на востоке воздушные массы могут ускориться до 11—16 м/с.

Температура воздуха 28 июля в Оренбуржье составит +24...+29 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил об ожидающихся дождях, грозах и граде в ряде регионов страны.

В то же время на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае возможна аномальная жара с температурой выше +30 °C.