В Госдуме рассказали о проекте, запрещающем продажу животных в зоомагазинах

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Депутат Госдумы, председатель комитета по экологии Владимир Бурматов рассказал о законопроекте, запрещающем продажу животных в зоомагазинах.
В Госдуме рассказали о проекте, запрещающем продажу животных в зоомагазинах
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Речи не идёт о запрете продажи в принципе. Речь идёт об установлении требований к местам продажи. Потому что у нас парадокс сейчас заключается в том, что требования установлены к циркам, зоопаркам, приютам безнадзорных животных, а к местам продажи этих животных никаких требований не существует», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, получается так, что животные сидят в тесных аквариумах, в которых не могут повернуться, без свежего воздуха, без возможности выгула, без нормального рациона, без прививок и другой ветеринарной помощи.

Как отметил Бурматов, это ненормально.

«Где можно будет покупать? В питомниках. Тех, которые занимаются профессиональным их разведением. Там, где есть возможность для выгула, оказания ветеринарной помощи, элементарное наличие солнечного света, соблюдение режима питания и режима дня. Пожалуйста, продавайте, но так, чтоб животное не мучилось», — заключил депутат.

Ранее Бурматов, автор законопроекта, предусматривающего введение штрафов за оставление домашних животных без владельца, в беседе с RT объяснил, для чего нужен этот закон.

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