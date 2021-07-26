Синоптики рассказали о комфортной для работы и отдыха погоде в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«В начале рабочей недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков в понедельник и во вторник не ожидается. Лишь в среду к вечеру может местами собраться кратковременный дождь. Температура воздуха довольно высокая: в городе — +25...+27 °C в понедельник, во вторник — +27...+29 °C. И ночи станут заметно теплее: +14...+16 °C в Москве, в центре — до +19 °C. Комфортность погоде придаст слабый ветер. Во второй половине дня или к вечеру в среду характер погоды начнёт меняться, атмосферное давление будет понижаться, постепенно власть над погодой перейдёт к атлантическому циклону. Правда, мы будем находиться в его южной, самой тёплой части», — пояснила Позднякова.

Она добавила, что при прохождении атмосферных фронтов этого циклона местами будут собираться дожди различной интенсивности.

«Ветер может усиливаться в среду к вечеру, в четверг и в пятницу, но никаких особых опасных явлений с этим процессом мы не ожидаем. Дневная температура останется на уровне +25...+27 °C. То есть температура воздуха будет на пару градусов выше климатической нормы, в целом погода будет довольно комфортной и для работы, и для отдыха», — рассказала эксперт.

Как отметила метеоролог, скорее всего, такая комфортная, довольно тёплая погода с дождями различной интенсивности сохранится и в первую пятидневку августа.

«Там тоже возможно повышение температуры до +25...+29 °C. Что касается последующих дней, то дни становятся всё короче, высота солнца всё ниже, поэтому вероятность сильной жары уже в середине августа значительно уменьшается», — заключила она.

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