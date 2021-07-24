В России за сутки ликвидировали 59 лесных пожаров

В России лесопожарные службы за сутки потушили 59 лесных пожаров на площади 15 106 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

«За прошедшие сутки, 23 июля, в России ликвидировано 59 лесных пожаров на площади 15 106 га», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация с пожарами наблюдается в Якутии, где на землях лесного фонда зафиксировано 105 пожаров на площади 781 957 га.

Ранее в Минобороны России заявили, что авиация ведомства за сутки выполнила 36 сбросов воды для тушения крупных природных пожаров в Якутии.

В Гидрометцентре спрогнозировали, что ситуация с лесными пожарами в Якутии существенно улучшится благодаря дождям, которые придут в регион в конце недели.